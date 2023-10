Notte di fuoco: tre auto incendiate a Gallipoli, Ugento e Poggiardo

Tornano gli incendi di auto nel Salento. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per spegnere tre roghi che si sono siluppati in tre diversi Comuni della provincia: a Gallipoli, Poggiardo e Ugento. Ingenti i danni.

L'incendio di un'auto a Gallipoli

Attorno all1.45 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Pasolini, per l'incendio di una Mercedes Classe B di proprietà di un 37enne del posto. La Mercedes è stata completamente distrutta dalle fiamme ed è stato danneggiato anche un furgone Opel che era parcheggiato proprio accanto alla vettura.

L'incendio di un'auto a Ugento

Nel cuore della notte, alle 03.20 circa, ancora fiamme, questa volta a Ugento, in via Sabin.

Bruciata una Fiat Bravo di proprietà di un giovane di 25 anni. anche in questo caso, l'irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha causato danni a una seconda autovettura, una Opel Corsa parcheggiata accanto alla Bravo.

L'incendio di un'auto a Poggiardo

Infine questa mattina, attorno alle 6.30, i vigili del fuoco di Maglie sono intervenuti a Poggiardo, in via Pirandello, dove staba bruciando una Peugeot 206 SW intestata a un uomo di 58 anni, del posto. L’opera di spegnimento dell'incendio ha impedito che si verificassero ulteriori danni a persone e cose.

Per tutti e tre gli incendi, sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato il propagarsi delle fiamme al fine di verificare la natura dell’incendio e di determinare eventuali responsabilità.