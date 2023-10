Evadono dai domiciliari per incendiare una macchina: due arresti

Evadono dai domiciliari per andare a Melissano e incendiare un'autovettura nella notte: piromani sfortunati, in quanto non avevano fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza che li hanno ripresi sia durante il tragitto che nel momento in cui appiccano il fuoco. I due sono stati arrestati e portati in carcere. Rispondono dell'incendio dell’autovettura, del danneggiamento della seconda autovettura e del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

L'arresto

Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Casarano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di due 30enni di Casarano ritenuti responsabili dell’incendio di un’auto avvenuto la notte del 13 ottobre scorso nel Comune di Melissano.





Stando ai risultati delle indagini, gli indagati sarebbero evasi la notte del 13 ottobre scorso per recarsi in Melissano ove, dopo aver cosparso di liquido infiammabile un’autovettura parcheggiata per strada, hanno appiccato il fuoco. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno causato anche anche il parziale danneggiamento di una seconda autovettura che era parcheggiata a fianco e l’annerimento del muro dell’abitazione adiacente. Le cause del gesto sono riconducibili a futili motivi.