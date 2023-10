Salento, incendiata un'altra auto nella notte

Un'altra notte di fuoco nel Salento: incendiata un'auto a Nardò dove intorno alle 3 una squadra del comando provinciale dei vigili del Fuoco, distaccamento di Gallipoli, è intervenuta in via Lopez per domare l'incendio.

L'auto avvolta dalle fiamme è una Dacia Duster. A seguito dell’irraggiamento termico provocato dalle fiamme è stata danneggiata anche una Fiat 500. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Da verificare le cause dell'incendio.