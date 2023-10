Intimidazione nella notte: a fuoco l'auto dell'assistente sociale del Comune

Un incendio ieri sera ha distrutto l'auto di una assistente sociale in servizio nel Comune di Margherita di Savoia, nel Barese.

Le fiamme hanno distrutto il mezzo che era parcheggiato in corso Vittorio Emanuele, a ridosso del centro cittadino. Il rogo, sulla cui natura indagano i carabinieri, non ha provocato feriti né danneggiato altri mezzi. Utili agli accertamenti investigativi saranno le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona. La proprietaria dell'auto si è riservata di sporgere denuncia.

La solidarietà del sindaco

"Quando uno fa il proprio lavoro e lo fa seguendo le leggi e con criterio purtroppo accadano questi episodi sgradevoli. Ma lei ha la schiena dritta e io la apprezzo anche per questo. Le siamo vicini». Lo dichiara il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, commentando «Non è la prima volta purtroppo che le succede - racconta il primo cittadino - un anno e mezzo fa sempre lo stesso copione: l'auto incendiata».

La vittima

La donna, che ha circa 40 anni ed è di Margherita, si occupa «di tutelare i minori e in generale chi ha bisogno e opera in un contesto sociale grave e delicato, caratterizzato da difficoltà.

Forse qualcuno non comprende che i provvedimenti vengono emessi da Procura e Tribunale per i minori, non da lei», aggiunge Lodispoto. «Io apprezzo molto il suo lavoro e sono stato io a trasformare il suo contratto a tempo indeterminato perché lavora bene. Sono certo che non si lascerà intimidire», conclude.