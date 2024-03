Spaccio e consumo di droga nel locale: chiuso per 10 giorni. Sospesa l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti del titolare di un locale di Ostuni.

Il provvedmento è stato emesso dal questore di Brindisi a seguito dell'arresto in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” del figlio del titolare colto nell’atto di sigillare un involucro di cellophane con all’interno cocaina – nell’interrato del locale stesso al quale si accedeva tramite una botola. Gli agenti hanno ritrovato anche altri due involucri - 11 grammi - nascosti all’interno dello slip dell’uomo, oltre ad un blancino di precisione. Il locale, frequentato abitualmente da persone pregiudicate e con precedenti di polizia, era diventato un punto di acquisto e di sostanze stupefacenti.