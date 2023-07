Le fiamme divorano la pineta a Torre San Giovanni: bagnanti e turisti in fuga. Evacuato un resort

Fiamme altissime a ridosso delle abitazioni e un resort evacuato in località Rottacapozza. Il Salento continua a bruciare e dopo il rogo nella marina leccese di San Cataldo - lo scorso martedì - ora è allerta massima lungo la costa ionica, lungo il litorale di Ugento.

L'incendio

L'allarme da parte della Protezione civile è stato diffuso poco dopo le 16: un incendio di vaste proporzioni si è propagato nel territorio di Ugento, in località masseria Rottacapozza.Sul posto cinque squadre della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco con il Dos e Arif, in attesa dell'arrivo del supporto aereo. L'incendio è ancora in corso nella pineta di Rottacapozza. Complice il forte vento di tramontana, il rogo è arrivato dalla collina fin sulla litoranea Torre San Giovanni-Torre Mozza lambendo le abitazioni. Bagnanti e turisti in fuga da case vacanze e spiagge. Evacuato anche un resort a Rottacapozza.