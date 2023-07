Incendi a San Cataldo, in campo anche la Croce Rossa: presidio sanitario per residenti e soccorritori

Due incendi di vaste proporzioni a San Cataldo, zona Campo Verde e zona Villaggio Adriatico. Un altro incendio è stato segnalato e domato in città in zona Poligono. Sui luoghi interessati sono già in azione da diverse ore i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale, gli aerei antincendio “CanadAir” e altre squadre di Vigili del Fuoco dalla provincia per moltiplicare gli sforzi. In arrivo due autobotti da Francavilla e da Taranto. La Croce Rossa sta allestendo un presidio sanitario a San Cataldo per prestare assistenza sia ai residenti sia ai soccorritori.

Incendio a San Cataldo, evacuata la marina: strade bloccate. Il fuoco a ridosso di villette e lidi balneari

Piano di emergenza per l'evacuazione e la mappa delle strade agibili

A causa dell’emergenza legata agli incendi sviluppatisi nel pomeriggio a San Cataldo, il sindaco Carlo Salvemini ha proposto l'aggiornamento della seduta del Consiglio comunale in programma per questo pomeriggio a domani alle 9.30.

L’aula ha accolto la proposta del sindaco, che si trova ora in Prefettura dove è stato istituito il coordinamento delle operazioni di soccorso. La Polizia Locale raccomanda alla popolazione di evacuare la marina di San Cataldo per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgano nella massima sicurezza anche con l'ausilio della flotta aerea. A tutti i cittadini si raccomanda, pertanto, di non dirigersi verso la marina e ai residenti a San Cataldo è richiesto di lasciare le abitazioni dopo aver staccato le forniture di luce e gas e aver chiuso porte e finestre. Per lasciare la marina di San Cataldo occorre utilizzare la S.P. 364 San Cataldo - Lecce direzione città o la SP 133 per Frigole. Non impegnare lo svincolo per San Foca della S.P. 364. «Ringrazio quanti già da ore – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – stanno combattendo con le fiamme, sull’origine delle quali le forze dell’ordine sono già impegnate a fare luce».