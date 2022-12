Ladri fanno scattare l'allarme e poi ripuliscono le casse del self al distributore di benzina: via con il bottino

Ancora un furto ai danni di un distributore di benzina nel basso Salento. I ladri sono fuggiti con un magro il bottino ma hanno provocato danni alle attrezzature. È accaduto questa notte, intorno alle 01:47 a Depressa, frazione di Tricase, presso il distributore 2D Martella Petroli. I malviventi, probabilmente in due, hanno agito sfruttando il buio provando a far saltare il collegamento elettrico mettendo mano nei tombini. Un’operazione, questa, che ha fatto scattare l’allarme richiamando sul posto una pattuglia della vigilanza privata che presidia la zona nelle ore notturne.

Il controllo da parte degli agenti di vigilanza

Gli agenti, giunti sul posto per il sopralluogo, non hanno trovato nessuno e vedendo la situazione tranquilla, si sono allontanati per continuare il giro di perlustrazione pensando si fosse trattato di un falso allarme. I malviventi, che probabilmente erano rimasti nascosti per tutto il tempo, sono quindi tornati in azione devastando il self e portando via il denaro contenuto all’interno. L’azione criminale è stata ripresa dal circuito di videosorveglianza. Il bottino è stato magro perché, dopo innumerevoli furti subiti, i proprietari avevano pensato bene di svuotare il service del distributore. Dopo il furto i ladri si sono dati alla fuga.

Le indagini

Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione e sono in corso le indagini per scoprire l’identità dei soggetti coinvolti. Ancora non è stato quantificato il danno né stabilita con esattezza la cifra che i malviventi hanno sottratto prima di scappare. Tuttavia, questo episodio, continua a confermare un’escalation di furti che nell’ultimo periodo sembra caratterizzare l’intera zona.

Ad inizio novembre, sempre nel basso Salento, le videocamere del circuito di sorveglianza avevano ripreso una banda di criminali che, dopo aver rubato un’auto, l’hanno usata come ariete per infrangere, in retromarcia, la porta d’ingresso del bar distributore IP su via Santa Maria di Leuca a Ruffano portando via contanti, sigarette ed altra merce.