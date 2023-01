Tre ragazzini intenti a scassinare il distributore: il sindaco posta il video su Facebook: «Non vi rovinate»

Un video di quasi tre minuti, pubblicato dal sindaco di Barletta, Mino Cannito, immortala tre ragazzini intenti a vandalizzare un distributore automatico di cibo e bevande, con l'evidente intento di scassinarlo. Dal sindaco arriva un invito ai ragazzi a non rovinarsi la vita con azioni di questo genere, che sono dei reati. E, ai loro genitori, l'invito a vigilare di più e meglio su quello che fanno i loro ragazzi.

Il post

Cosa ci fanno tre ragazzini a scassinare un distributore automatico di lunedì alle 3 di notte? Perché danneggiare questi piccoli imprenditori in un momento così particolare? Che fine hanno fatto i valori di un tempo? Dove sono i genitori? A questi l’invito a vigilare sui propri figli. Cari ragazzi, non è questa la strada giusta. Non vi rovinate la vita.