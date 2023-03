Il braccio incastrato nella macchinetta: paura a scuola, arrivano i vigili del fuoco

Compra una bottiglietta d'acqua al distributore automatico, ma nell'estrarre il prodotto il braccio le resta incastrato all'interno della macchinetta. Disavventura ieri mattina per una studentessa del liceo classico "Calamo" di Ostuni che, suonata la campanella per la pausa ricreativa, si è diretta al distributore automatico posizionato in corridoio.

I fatti

Un'operazione di routine che però, ieri mattina, ha avuto un epilogo diverso. La studentessa dopo aver inserito le monete e selezionato il numero corrispondente ad una bottiglietta d'acqua, ha aperto il vano contenitore posizionato in basso per recuperare l'oggetto. A questo punto non è più riuscita a liberarsi. Alcuni studenti presenti in corridoio hanno cercato di aiutarla ma poi, compresa la gravità della situazione, hanno deciso di allertare il personale scolastico.

Sul posto in pochi minuti è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Per la ragazza solo un grande spavento ma nessuna conseguenza dal punto di vista fisico.