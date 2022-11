Furto con spaccata nella stazione di servizio: ladri ripresi dalle telecamere

Sfondano con l'auto in retromarcia la porta di un bar, entrano e saccheggiano la cassa. Furto con spaccata a Ruffano.

Il colpo ripreso dalle telecamere

La banda, composta da più uomini, ha colpito il bar del distributore di benzina IP che si trova su via Leuca. Un colpo studiato nei minimi dettagli: i ladri sono entrati in azione nel cuore della notte, alle 3 in punto. L'intera azione è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza a circuito chiuso messe a presidio dell’area.

Si vedono chiaramente arrivare due veicoli: una Fiat Punto bianca, con la quale è stata spaccata la porta d’ingresso e un'Alfa Romeo Giulietta di colore scuro, utilizzata poi per la fuga. Pare che i malviventi abbiano messo mano al registratore di cassa e arraffato pacchetti di sigarette esposte dietro al bancone. In fase di quantificazione il danno arrecato al gestore del bar che si è ritrovato con la porta d’ingresso infranta e il locale messo sottosopra nel giro di pochissimi minuti. Ancora ignota l'entità del bottino tra denaro contante, sigarette e altri valori.

Sui fati indagano i carabinieri della locale stazione che sono sulle tracce dei due veicoli.