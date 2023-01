Salento, assalto al distributore di benzina: sfondano la colonnina, bottino da 1.500 euro

Assalto nella notte alla stazione di servizio Q8 sulla provinciale Monteroni - Lecce. Due uomini muniti di flessibile hanno preso di mira la colonnina self-service del distributore e con un'azione repentina hanno aperto la cassa e arraffato la somma all'interno.

Bottino che si dovrebbe aggirare intorno ai 1.500 euro. Sul posto per le indagini i carabinieri della locale stazione e i colleghi del comando provinciale.

Al vaglio le immagini

Al vaglio i fotogrammi catturati dalla videocamere di sorveglianza installate all'interno dell'area di servizio. Secondo una prima ricostruzione i due malviventi col volto coperto da passamontagna, raggiunto il tratto di strada in auto, poi parcheggiata a distanza per sfuggire all'occhio elettronico del distributore, avrebbero percorso un tratto a piedi per raggiungere il self-service e dopo il colpo repentinamente sono tornati sui propri passi facendo perdere le tracce.