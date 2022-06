Gelato artigianale a tutte le ore: a Melissano arriva il distributore automatico

Non solo farmaci, sigarette o profilattici: arriva ora il distributore automatico di gelati. A lanciare l'iniziativa, tra le primissime gelaterie artigianali in Italia, è il Gran Caffè di Melissano. Aperto per anni nel cuore della cittadina e gestito dalla famiglia Sarcinella (e dalle sapienti mani di Quintino Sarcinella), è conosciuto per i gelati buonissimi e le specialità come spumoni, zuccotti e coni moretto.

L'idea di Sarcinella

Il locale ora è attivo solo nel periodo di bella stagione in orari prestabiliti e proprio per consentire ai clienti e a tutti gli amanti del gelato artigianale di gustarlo a qualsiasi ora ne abbiano voglia Gianni Sarcinella, figlio di Quintino, vero factotum dell'attività, ha deciso di promuovere la novità: "Ora e’ possibile acquistare a qualsiasi orario h 24 i nostri gelati o mangiare anche sul posto quando viene voglia perchè ci sono sedie e tavolini all'esterno del locale, le nostre bontà. Il distributore che eroga anche i famosi tranci arrivera’ prossimamente."