Botti di Capodanno dal cannone del monumento ai Caduti. Il sindaco: «Fatto molto grave»

Il cannone del monumento ai Caduti utilizzato per sparare i botti di Capodanno. È successo nella notte di San Silvestro a Taurisano. Un gruppo di giovani ha "ben" pensato di salutare l'arrivo del nuovo anno posizionando fuochi e petardi accesi proprio nella bocca del cannone del monumento. Poi tra le risate e i riferimenti a Vladimir Putin e al conflitto in corso tra Russia e Ucrania, le immagini sono state immortalate dagli smartphone. E il video è diventato virale sulle app di messaggistica.

L'ira del sindaco: «Fatto grave, qualcuno renderà conto»

In merito all'episodio sono intervenuti il sindaco, Luigi Guidano e il comandante della Polizia municipale, Bruno Manco. Il primo cittadino, grazie all’aiuto delle videocamere di sorveglianza, ha assicurato che, «qualcuno dovrà rendere conto di quanto accaduto, quello che è successo è molto grave».

«Siamo dinanzi ad un gesto inaudito, difficilmente spiegabile se non con l’ignoranza e la stupidità di chi non ha rispetto per nulla: né per la memoria, né per ciò che i luoghi rappresentano per una comunità. Sarà mio compito rintracciare gli autori di questo gesto inqualificabile», ha commentato invece il comandante Manco.