Taurisano, bomba contro la casa del segretario Pd e candidato consigliere: paura in paese a pochi giorni dal voto

Un'ombra nera sulla campagna elettorale per le Comunali a Taurisano, nel Salento. Durante la notte appena trascorsa, un ordigno è esploso contro l'abitazione del segretario del Partito democratico e candidato consigliere comunale Francesco Damiano.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 2 ed è stata udita dall'intero quartiere, provocando danni tanto alle strutture murarie esterne della casa che all'auto del fratello di Francesco Damiano e a un'altra parcheggiata vicino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano, coordinati dal vice questore Salvatore Federico, e i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. Damiano è candidato con l'aspirante sindaco Luigi Giordano. E' proprio la lista della quale fa parte, insieme al Pd che firma la prima attestazione di solidarietà: «Un episodio violento irrompe nella campagna elettorale di Taurisano. Questa notte, un ordigno esplosivo è stato lanciato verso la casa del segretario del Partito Democratico di Taurisano, Francesco Damiano, impegnato in prima persona a sostenere la lista “Ripartire Insieme” con Guidano sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì. Il Partito Democratico di Taurisano - scrivono - esprime solidarietà al proprio segretario e gli è vicino in questo momento in cui la voglia di mollare sarebbe tanta; al contrario, l’episodio costituirà uno stimolo per un ulteriore impegno della Taurisano democratica pronta a difendere i valori della convivenza civile ai quali episodi del genere cercano di mettere il bavaglio».