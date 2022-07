Puglia, campagna elettorale sotto l'ombrellone: le liste si decidono in riva al mare. Big già al lavoro

Una campagna elettorale balneare. La prima nella storia repubblicana perché per la prima volta si voterà a settembre, il 25 per la precisione. E, sempre per la prima volta, gli italiani saranno chiamati a votare per l’elezione di 400 deputati e 200 senatori, non più 630 e 315, entrando così nel vivo della riforma costituzionale che nella scorsa legislatura ha tagliato il numero dei parlamentari accogliendo uno dei desiderata del Movimento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati