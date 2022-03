«Aiutiamo Sonia e la sua famiglia bloccati in uno scantinato», l'appello della famiglia salentina per la bimba ucraina adottata a distanza

Angoscia per Sonia una bimba ucraina che ama il Salento. A chiedere aiuto per la sua sorte, è la famiglia magliese di Antonio Pizzileo e Tonia De Donno che nel corso degli anni hanno realizzato un progetto di vita proprio con il paese martoriato dalla guerra, avviando un’adozione a distanza con Sonia.

APPROFONDIMENTI GUERRA E SOLIDARIETà La testimonianza/Giulio, pugliese in Ucraina: «Non... IL CASO Russia, iniziati i preparativi per la «disconnessione da... IL GESTO Il piccolo Flavio rinuncia al regalo di compleanno per aiutare i... BASKET Ora è ufficiale: D'Angelo Harrison torna al Brindisi.... SPETTACOLI Lecce, concerto al Duomo per la pace in Ucraina

Le vacanze a Maglie con Vlady e Sasha

La bambina di dieci anni è periodicamente venuta a Maglie per passare del tempo con i suoi “angeli”, oltre ad Antonio e Tonia anche Vlady e Sasha altri due ragazzi adottati dalla coppia. Ma la guerra ha cambiato tutto. Lei e la sua famiglia sono al momento a Ivankiv in Ucraina, in uno scantinato: oltre ai suoi genitori, ci sono i suoi sette fratellini e due vicini di casa. Manca l’acqua e le comunicazioni sono ridotte al minimo, non si hanno loro notizie da sabato. La priorità adesso è quella di far arrivare queste persone al confine: per questo è stata avviata una raccolta fondi dai due salentini.