Greta, raccolta fondi per farla viaggiare in sicurezza e raggiungere le strutture ospedaliere

Greta è una bimba di otto anni di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, affetta da una grave e rara malattia genetica di tipo metabolico e neurodegenerativo con deficit ACOX1. Lo zio della piccola, Tiziano Mangia, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per l’acquisto di un mezzo di trasporto in grado di rispondere alle sue esigenze.

“Ad assistere Greta - scrive Mangia - c'è sua mamma Laura la quale si prodiga giorno per giorno e 24 ore su 24.

Negli ultimi periodi - continua - la gestione degli spostamenti in auto è diventata più disagevole e difficoltosa in quanto la bambina non è più autosufficiente”.

L'appello

“Greta - spiega - è quasi sempre nel suo letto antidecubito, non percepisce il mondo che la circonda, ma soprattutto viene nutrita mediante sondino gastrico PEG e respira attraverso una cannula installata mediante intervento tracheostomico, dove poi nelle ore notturne viene aiutata mediante ventilatore meccanico”.

Il GoFundMe servirà ad acquistare un veicolo attrezzato e specializzato per il trasporto in sicurezza della bimba verso le strutture ospedaliere e altrove. È arrivato a quasi 2mila euro grazie a decine di donazioni. Si può contribuire al link https://gf.me/v/c/gfm/insieme-per-greta-per-viaggiare-in-sicurezza