Il piccolo Flavio rinuncia al regalo di compleanno per aiutare i più sfortunati della guerra in Ucraina

Un gesto simbolico ma che rappresenta la bellezza e la spontaneità dei più piccoli. Che, spesso, possono insegnare con i loro atteggiamenti. Flavio, un alunno che frequenta la prima media a Trani nella scuola “Rocca-Bovio-Palumbo”, ieri ha compito 12 anni: ha deciso di rinunciare al regalo di un parente per donarlo alla Caritas in favore degli ucraini che fuggono dalla guerra.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Lecce, concerto al Duomo per la pace in Ucraina LA GUERRA E LA SOLIDARIETA' Ucraina, primi arrivi a Molfetta e a Lecce. Cresce la...

«Orgoglioso di dare un aiuto»

Lui, un ragazzino con tante passioni, come quella per la musica, il calcio e il disegno, e di famiglia non ricca, colpito dalla tragedia dell' Ucraina ha deciso di fare una donazione e ha spiegato il suo gesto in una letterina che ha letto ai suoi compagni di classe.

«Mi sono sentito orgoglioso e fiero di me - scrive - perché con il mio gesto posso aiutare coloro che ne hanno bisogno, e sollecitare anche i miei compagni e chi mi circonda a fare la stessa cosa».