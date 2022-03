Lecce, concerto al Duomo per la pace in Ucraina

I musicisti del Salento per la pace in Ucraina. Grande adesione alla manifestazione PACEM IN TERRIS, che si terrà stasera nella Chiesa Cattedrale di Lecce, ossia il Duomo.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Salicus, ha accolto il favore dell’Arcidiocesi di Lecce, del Monastero Benedettino di Lecce e della Città di Lecce. Un concerto per invocare la pace.

La musica contro la guerra

«La musica è il linguaggio universale per antonomasia - dice Giuseppe Lattante, musicista e presidente dell’associazione Salicus – e proprio tramite questo canale privilegiato vogliamo far arrivare il nostro suono di pace al popolo Ucraino e in generale a tutti i popoli martoriati dalla guerra. La terra russa ha dato i natali a tanti musicisti le cui composizioni risuonano immortali sui teatri di tutto il mondo; proprio in nome di questa universalità artistica chiediamo nel nostro piccolo che cessi frastuono delle armi e per far risuonare ovunque armonie di pace».

Tante adesioni

All’iniziativa hanno aderito il liceo Classico Musicale Palmieri di Lecce, con gli studenti Tito Volpe, Emanuele Pantaleo, Cristian Lefons, Antonio Nicolì, Angelo Matino, Tancredi Vetrugno; la classe di canto della professoressa Raffaella Liccardi con Liu wenjun, Xhang Schutong, ancora le soprano Francesca Mazzeo e Chiara Scatolino, il mezzosoprano Maria Grazia Nicchiarico, il basso Piero Conte, il professor Giacomo Fronzi dell’Università di Bari, il coro dell’Associazione Vivarte di Sternatia diretto da Giusy Zangari, il coro della cattedrale di Lecce diretto da Tonio Calabrese, che ha accompagnato all’organo le performance vocali, il coro lirico di Lecce diretto da Vincenza Baglivo, il gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae diretto da Giuseppe Lattante, Tommy Miglietta e il gruppo Kuntèo.

A presentare la serata, che andrà in onda in diretta su Telerama e Portalecce, Lory Larva.