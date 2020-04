Un'altra anziana ricoverata al suo posto: muore a 100 anni nell'ospizio di Soleto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta ieri sera nella residenza socio sanitaria Le Fontanelle di Soleto , la donna che a febbraio aveva compiuto 100 anni. La stessa donna che, nella giornata di sabato 28 marzo, è stata scambiata per un'altra ospite della struttura.Maria Luce Tundo, di Galatina, è risultata positiva al coronavirus . Il quadro cinico è precipitato ieri sera, fino al decesso intorno alle 23.Il trasferimento nel reparto Infettivi dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce era stato disposto sabato mattina. E così è risultato. Tuttavia nella giornta di lunedì i parenti sono stati avvisati che a essere stata ricoverata era un'altra anziana.Uno scambio di persona dovuto probabilmente al caos trovato dai medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari quando hanno assunto la gestione commissriale della struttura nella giornata di venerdì. Quarantotto ore abbandonati a loro stessi, gli anziani: condizioni igieniche oltre ogni limite di decenza, pasti ed acqua assicurati dai pochi in grado di muoversi autonomamente, cartelle cliniche non corrispondenti ai pazienti.I parenti della centenaria stanno valutando di presentare un esposto in Procura e, per questo, si sono affidati all'avvocato Carlo Gervasi.