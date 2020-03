Sale di nuovo la curva del contagio da Covid-19 in Puglia dove oggi (30 marzo) sulla base di 1.617 test si sono registrati 163 nuovi casi così suddivisi:

76 nella Provincia di Bari;

5 nella Provincia Bat;

12 nella Provincia di Brindisi;

28 nella Provincia di Foggia;

54 nella Provincia di Lecce;

22 nella Provincia di Taranto;

1 fuori regione.



Per quanto la somma dei dati sia lievemente alterata dalle attribuzioni per provincia nel frattempo assegnate, i numeri frenano nuovamente il cauto ottimismo dei giorni scorsi, che aveva visto una nuova stabilizzazione dei contagi (ieri erano 91).

Calano rispetto a ieri i decessi: sono stati registrati 6: 3 in provincia di Foggia (59, 93 e 75 anni), 1 in provincia di Bari (62 anni) e 1 in provincia di Lecce (87 anni). Più l'ultimo in ordine di tempo avvenuto al Perrino di Brindisi nel primo pomeriggio. Salgono invece a 32 (5 più di ieri) i pazienti guariti.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 13.117 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.712, così divisi:594 nella Provincia di Bari;103 nella Provincia di Bat;164 nella Provincia di Brindisi;405 nella Provincia di Foggia;293 nella Provincia di Lecce;121 nella Provincia di Taranto;19 attribuiti a residenti fuori regione;13 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

NUOVO DECESSO A CAROVIGNO: QUINTO IN POCHI GIORNI

Ancora una vittima, per Coronavirus a Carovigno: deceduto nelle scorse ore anche Salvatore Laghezza, 64 anni, padre dell’ex assessore al turismo Pietro Laghezza.

Ragioniere, sindacalista, la vittima era molto conosciuta tra la comunità carovignese, che ancora una volta è stata messa a dura prova dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Con la morte di Laghezza, salgono a cinque i casi accertati e ufficialmente riconosciuti come Coronavirus nello stesso comune: a differenza delle realtà del nord, l’età media è più bassa nel centro brindisino. Non solo, infatti, ultrasettantenni. Venerdì ha cessato di battere il cuore al “Perrino” anche del 34enne carovignese Angelo Mameli.

Carovigno, tre morti in poche ore. In Puglia niente impennate ma crescono i ricoveri. I comuni e la mappa del contagio

