Unisalento, Silvia Storari tra le studentesse: vice campione del mondo di padel e sorella di Marco, ex portiere della Juve

Tra gli studenti del corso in Diritto e management dello Sport all'Università del Salento c'è anche Silvia Storari. Sorella dell'ex portiere della Juventus e del Milan, Marco, Silvia ha vissuto per lo sport. Ha giocato a calcio, debuttando anche in Serie A con la maglia della Lazio, ma la vera svolta è arrivata con il beach tennis. La grande passione, portata in giro, per la specialità del tennis sulla sabbia l'ha poi avvicinata al padel. Al momento è vice campionessa europea (secondo posto al Mondiale di Las Vegas), ha lanciato un brand con la compagna Claudia Noemi Cascella.

L'incontro in rettorato e la scelta

Si è iscritta all'Università del Salento dopo un incontro (organizzato dall'avvocata Francesca Carrozza) con il rettore Fabio Pollice e il direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Luigi Melica. Seguirà il corso di Diritto e management dello Sport. «Siamo felicissimi di poter avere queste bravissime atlete come nostre studentesse - spiega Pollice -. Si tratta di un’occasione di reciproco arricchimento: abbiamo infatti in progetto l’organizzazione di un corso di padel, sport che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente l’interesse del pubblico, parallelamente al numero delle strutture. A proposito, presto anche il complesso Ecotekne ne avrà una. Silvia Storari e Claudia Noemi Cascella troveranno quindi nella nostra Università un luogo per completare la loro preparazione e, allo stesso tempo, per contribuire, in virtù della loro esperienza e professionalità, a fare dello sport uno dei momenti qualificanti del nostro progetto formativo, anche insegnando tecniche e segreti del padel ai nostri studenti e studentesse».