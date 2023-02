Tutti pazzi per il padel, boom anche nel Salento: 40 strutture e 91 rettangoli

È parente del tennis, facile da apprendere anche per i dilettanti e nel giro di pochi anni è diventato una vera moda. È il padel, sport a metà strada tra tennis, lo squash e il beach tennis arrivato dalla Spagna che sta spopolando in tutto lo Stivale e che sta prendendo piede anche nel Salento.

Dalla data della sua istituzione nel 1910, fino allo scorso mese di novembre la federazione italiana tennis, la Fit ha avuto questa denominazione, fino a quando il fenomeno padel ha raggiunto dei numeri che non potevano essere più considerasi una moda. Da poco meno di un anno invece si chiama Fitp, dove la P aggiunta alla fine sta per padel, un movimento che ha numeri incredibili e che da dopo la pandemia è cresciuto in modo esponenziale.

I numeri



In Italia ci sono oltre 7mila campi, di cui la maggior parte nel Lazio e in Lombardia, nella provincia di Lecce sono 91 suddivisi in 40 strutture private che hanno scelto di investire su quella che si può definire la nuova grande passione degli italiani. La sua forza? Si tratta di un gioco semplice da apprendere, a differenza del tennis e in poco meno di un paio di partite si riesce a stare in campo e divertirsi, poi c'è chi si è specializzato.

Eppure nel Salento il movimento è a dir poco giovane, basti pensare che il primo campo è stato realizzato nel 2016 presso il centro sportivo Out Line: «Ci abbiamo creduto per primi, abbiamo visto i numeri che stavano crescendo in modo esponenziale su Roma e da qui la scelta di puntare anche nel Salento su questo sport -fa sapere Luciano Lofino, del circolo tennis Outline -, non possiamo che essere soddisfatti della crescita di un movimento che sentiamo anche un po' nostro, perché in tanti, prima del periodo pandemico si sono avvicinati a questo sport».



Lo sviluppo del padel, oltre che alla sua straordinaria facilità di apprendimento delle regole del gioco e della tecnica è stato anche favorito dai bassi costi di realizzazione di un campo, infatti per realizzare un campo, compreso di vetri e illuminazione servono appena venticinque mila euro, un investimento basso dalla resa garantita, questo ha spinto molti ad investire e scommettere in questo gioco.

A Lecce 20 campi



Nella sola città di Lecce ci sono 20 campi, per la maggior parte coperti, perché il padel nasce come uno sport outdoor ma con il passare del tempo diventa indoor, così come dimostrato dai tanti campi sorti in città, in questo caso le cifre dell'investimento salgono notevolmente così come però salgono anche i costi dell'affitto. Infatti per affittare il campo per un ora e mezzo servono dai 6 euro fino agli 8 euro a persona, che diventano da 10 euro a 12 euro a giocatore per una partita al coperto, al caldo nei mesi invernali e al fresco in quelli estivi. Uno sport che non conosce stagioni che si può giocare tutto l'anno.

Attorno al movimento padel è cresciuto anche il mercato legato agli accessori, nella sola città di Lecce ci sono due negozi che vengono prodotti legati al padel e le vendite hanno superato di gran lunga quelle delle racchette da tennis, un movimento però che non ha risentito della crescita esponenziale di questo sport; il padelista, spesso è un calciatore che ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi ad uno sport meno traumatico e all'apparenza più tranquillo, non mancano quelli che però dopo aver provato il padel, senza aver mai preso una racchetta in mano nella propria vita, se non sulle coste durante il periodo estivo, scelgono di lanciarsi anche nel tennis e quindi alimentare anche questo movimento che sta trovando sempre più nuovi giocatori pronti lanciarsi in quello che è lo sport di racchetta per eccellenza. Il padel sembra rendere felici proprio tutti, giocatori e investitori, oramai non è più una moda ma una vera e propria realtà tanto che anche le strutture ricettive del Salento si stanno dotando di campi da Padel per poter permettere ai propri ospiti in vacanza di poter giocare e divertirsi con la racchetta tra i vetri del campo.

