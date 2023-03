Torre Quetta prepara l'estate 2023: ecco i locali con cui è già stato stretto un accordo. E spunta l'idea del padel in riva al mare

Sarà avviata nel giorno di Pasquetta (lunedì 10 aprile) la stagione di Torre Quetta a Bari. Sono già iniziate le operazioni stagionali di ripristino del verde e le manutenzioni come da capitolato il tutto con la finalità di far trovare pronta ed accogliente la struttura a tutti i cittadini. La prossima settimana è già programmata la prima disinfestazione preventiva contro le zanzare; si andranno inoltre a bonificare con una azione specifica tutte le zone ad alto rischio per avere un effetto già sulle larve per prevenire l'ondata di zanzare.

I locali presenti

Il ventaglio delle proposte di food & beverage che Torre Quetta offrirà quest’estate ai visitatori è in fase di rinnovo. Dal prossimo mese saranno attivi sulla spiaggia molti nuovi operatori e confermato solo qualcuno dello scorso anno che ha condiviso il nuovo progetto di proporre un’offerta di qualità ma più economicamente sostenibile per l’utenza.

Tra le new entry già annunciate la "bombetteria" a mare, di Pietro Colella; la "Parrilla", storico locale di Piazza Mercantile. E sono in fase di riconferma la pizzeria "Enzo e Ciro" e il "Riva Beach Club".

La direzione di Torre Quetta ha approntato un progetto, in collaborazione con la “Ssd Amagon” per realizzare nell’area Sportiva campi mobili e prefabbricati di padel, sarebbero gli unici in riva al mare a Bari e provincia. «Siamo ora in attesa dell’okay - scrivono dall'organizzazione - da parte dei competenti uffici comunali per procedere operativamente».

Al vaglio della direzione un fitto programma di piccoli trattenimenti che potranno allietare le giornate e le serate a torre Quetta. Sport, attività laboratoriali, artistiche, musica live e dj set animeranno l’estate Barese a Torre Quetta. In previsione, per l’estate, di intesa con gli otto chioschi della ristorazione, anche un premio musicale riservato a band locali.

A tal proposito Torre Quetta lancia una call per selezionare musicisti, artisti di strada, dj, cabarettisti, writer, associazioni culturali che promuovono ogni forma d’arte attraverso l’organizzazione di incontri, laboratori, mostre e workshop per la programmazione serale e diurna.