Per salvaguardare degli alberi di ulivo non rispetta i permessi concessigli per la costruzione di alcuni campi di padel e ora scatta il sequestro. Il tutto è accaduto in un noto centro sportivo di Fasano.

I controlli

Nella strutta si sono recati, per una verifica di routine i finanzieri della locale compagnia con a supporto il nucleo urbanistico della polizia locale di Fasano. Le fiamme gialle hanno quindi chiesto ai titolari dell’impianto i vari permessi edilizi e concessioni che avevano permesso l’edificazione di tre campi da padel. Al momento i gestori della struttura pare non avessero i dovuti incartamenti cosi gli stessi finanzieri hanno deciso di sequestrare i tre campi da padel.

La scoperta

Ma nel giro di qualche ora proprio i proprietari dell’impianto sportivo si sono presentati negli uffici della compagnia di Fasano della guardia di finanza presentando tutte le concessioni edilizie e, naturalmente, la domanda di dissequestro dell’impianto. Ma dai documenti è venuta fuori la difformità che invece ha fatto confermare il provvedimento: i campi sarebbero stati spostati di qualche metro rispetto al progetto approvato per non danneggiare o spostare alcuni ulivi. L’amore per la natura, in questo caso, ha tradito i giovani proprietari della struttura. Bisognerà ora capire se e quando i campi verranno dissequestrati.

La moda

Il padel è diventato uno sport di tendenza anche in Italia ormai da qualche tempo, E anche a Fasano, nel giro di pochi anni, sono nati diversi campi dedicati a questo sport. Proprio la struttura che si è vista sequestrare i campi ne è stata un po’ l’antesignana. E appena due settimane fa hanno inaugurato a Torre Canne una nuova struttura interamente dedicata a questa disciplina Roberto Donadoni e Renato Olive. I due hanno voluto riqualificare e attrezzare un terreno presente nel nuovo quartiere di Torre Canne con una struttura sportiva efficiente e pronta ad accogliere tutti gli appassionati del padel. La nuovissima struttura sportiva è composta da tre campi di padel, un ufficio-bar, spogliatoi e un angolo in erba, dove poter fare attività all’aria aperta. L’accordo di programma con il Comune prevede, per la costruzione di questa struttura sportiva che valorizza la nuova zona residenziale, la realizzazione nella zona centrale della frazione marina, di un parco giochi libero per i bambini, che sarà inaugurato a breve.