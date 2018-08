© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dispetato appello "a Silvia" è comparso nei giorni scorsi per alcune vie del Salento, all'altezza dello svincolo per Mancaversa ed è stato immortalato da un utente e postato sui social. Un messaggio scritto su muri, cartelli e guardrail per chiedere perdono. In poco tempo la suppplica dell'autore si è propagata anche sul web dove molti hanno ironizzato: «Silvia perdonalo, fallo per salvare qualche pezzo di Salento». Inutile dire che il post è diventato virale. E in tanti ora si chiedono: Silvia lo avrà perdonato?