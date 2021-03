Preso a colpi di pistola e gettato in campagna il cartello della strada dedicata a Peppino Impastato

Il cartello di segnaletica di “Via Peppino Impastato” a Merine, frazione di Lizzanello, nel Salento, non trova pace. Su segnalazione di un cittadino è stato ritrovato in campagna, dove qualcuno lo aveva gettato. Il cartello sarebbe stato divelto, preso a colpi di pistola e abbandonato in zona Rucola, alla periferia del paese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando locale di Polizia urbana, Mauro Chirizzi e Anna Rosaria Conte, coordinati dal comandante Simone Tundo.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che “Via Peppino Impastato” viene presa di mira. Già un paio di anni fa, dopo l’inaugurazione in occasione della “Festa della Legalità”, il cartello di segnaletica verticale era stato abbattuto da ignoti, nonostante l'alto valore simbolico della strada dedicata alla vittima di mafia.