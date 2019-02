Va a prendere la fidanzata in aeroporto con un cartello: «So che mi hai tradito»

Riaperta l'Autobrennero, ma continua a nevicare: Vipiteno ancora "isolata". Sabato in migliaia bloccati

At Melbourne airport today 😂 he was waiting to greet his cheating partner... I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp — Kryz (@KrystaalA) 23 gennaio 2019

The fact that so many people would “cheat on him because of his sandals” is also the reason that so many of y’all “can’t find a good man” — Regina George (@jourrrrr) 24 gennaio 2019

Give him my number — maddy 🐊 (@know_mads) 24 gennaio 2019

Una ragazza, che stava tornando a casa in aereo, si aspettava un'accoglienza diversa dal, con cui aveva concordato di farsi prendere in. Invece, tra gli sguardi divertiti dei presenti, un giovane si è presentato con unrecante un messaggio davvero sorprendente: «So che mi hai tradito».La, scattata qualche giorno fa all'di, è stata pubblicata suda una ragazza che in quel momento si trovava di passaggio allo scalo internazionale australiano. L'immagine, in poco tempo, ha accumulato la bellezza di oltre 76mila 'Mi piace' e oltre 24mila retweet.Il giovane australiano, evidentemente, non aveva visto laper qualche tempo e, complice anche la distanza, c'è stato ilavvenuto però non del tutto a sua insaputa. Con ogni probabilità, questo ragazzo aveva avuto dei forti e ragionevoli sospetti per l'infedeltà di cui ha accusato la ragazza e ha deciso così di vendicarsi con una sorpresa decisamente poco gradevole: la gogna pubblica in un aeroporto affollato.In molti, su, hanno solidarizzato con il fidanzato tradito. C'è anche chi però ha parzialmente criticato la sua decisione: «Non riesco a considerarla come una cosa del tutto positiva, quel pover'uomo continua a perdere tempo dietro una persona che evidentemente non lo merita». Tanti utenti hanno discusso molto dell'episodio e qualcuno ha ironizzato così: «Solo per quei sandali, meritava di essere tradito».Una ragazza ha anche replicato ai tweet di quel tenore: «Chi fa commenti così, di solito si lamenta sempre perché non riesce a trovare un uomo decente». Ad ogni modo, il giovane australiano è diventato, per qualche giorno, idolo del web. Una visibilità tale che un'altra utente, guardando la sua foto, ha commentato così: «Dategli il mio numero».