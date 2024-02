"Divieto di discarica", ma è pieno di rifiuti. Residenti imbufaliti: «Così non si può vivere»

Hanno ammassato rifiuti sotto il cartello che lo vieta. Siamo in via La Masa, nelle vicinanze del "nuovo" cimitero di Tricase. «Il cartello - ci segnalano alcuni residenti - ha il sapore della "sfida" e della beffa, uno spettacolo che ci regalano gli incivili da qualche mese a cielo aperto.E poi ci auguriamo che qualcuno si degni di pulire il tutto, invece l'immondizia, presente a ridosso del cartello è sempre in crescita».

«Intervengano le forze dell'ordine»

«Auspichiamo che le telecamere contro i furbetti dell'immondizia siano efficaci. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine», proseguono i residenti.