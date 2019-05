Si spezza un cavo del filobus: paura sul viale e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si spezza il cavo del filobus e si scatena il panico. E' avvenuto lungo viale Gallipoli, questa mattina, all'altezza dell'incrocio con via Oronzo Quarta, di fronte alla stazione ferroviaria.Traffico bloccato e vigili sul posto, in una città che, con l'arrivo del ministro, ha comunque affrontato una mattinata di grande confusione dal punto di vista della circolazione stradale. L'area è stata messa in sicurezza e riaperta poi al passaggio delle auto.