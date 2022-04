Ruota nella buca e il filobus resta bloccato sul viale

Ruota bloccata in una buca nell'asfalto e il filobus resta bloccato. E' accaduto questo pomeriggio a Lecce, in viale De Pietro, proprio nei pressi del bar Piccadilly.

Una delle ruote del mezzo, attorno alle 18, è sprofondata nell'asfalto. Il filobus è rimasto letteralmente bloccato ed è stato necessario l'intervento di un altro mezzo per risolvere l'incresciosa situazione, che si è sbloccata poco prima delle 20. Per fortuna non ci sono stati disagi per i passeggeri: il mezzo, infatti, era impiegato per le lezioni pratiche ai nuovi autisti.