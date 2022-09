Ramo blocca alimentazione del filobus: intervento dei vigili del fuoco in viale Marche

Un ramo dell'albero blocca l'alimentazione del filobus. Intervento dei vigili del fuoco in viale Marche. E' accaduto questa mattina a Lecce, intorno alle 10, quando una squadra dei vigili del fuoco di Lecce dotata di autoscala è intervenuta in viale Marche per la rimozione di un ramo di un albero che si era adagiato sulla linea elettrica che alimenta i filobus.



Sul posto, i Vigili del Fuoco, hanno dapprima disposto sia la chiusura della strada che il distacco dell’alimentazione dei cavi. Una volta messa in sicurezza la zona operazioni hanno provveduto alla rimozione del ramo pericolante.