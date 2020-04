Santa Croce mai così bella: luci artistiche per illuminarla. Ecco come sarà

Ultimo aggiornamento: 14:47

Santa Croce si fa bella. Anche di sera. Il Comune di Lecce ha approvato il progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione artistica della facciata della Basilica di via Umberto I che permetterà di esaltare anche dopo il tramonto e in maniera suggestiva la bellezza del monumento religioso simbolo del barocco leccese, ammirato ogni anno da migliaia di turisti.Il piano, che porta la firma di Enel X in accordo con l'amministrazione comunale, prevede l’installazione di 20 nuovi proiettori che andranno ad “accendere” la chiesa con fari a led sistemati su aree e palazzi limitrofi all'antico complesso, in modo da proiettare la luce ed avere allo stesso tempo una illuminazione non invasiva. Dopo mesi di attesa, e polemiche per una basilica lasciata al buio e avvolta nell'oscurità, si chiude così il complesso iter burocratico. Per l’avvio del cantiere, adesso, si dovrà aspettare la fine dell’emergenza sanitaria.«L’illuminotecnica, così come è avvenuto nella splendida piazza Duomo, grazie al lavoro realizzato di concerto con l’Arcidiocesi e la Sovrintendenza, rappresenta un ulteriore strumento per valorizzare il nostro patrimonio monumentale e per consentire, anche attraverso la diffusione delle immagini dei monumenti in rete, di far conoscere e apprezzare in giro per il mondo la nostra città – ha annunciato su Facebook il vicensindaco con delega ai Lavori pubblici Alessandro Delli Noci -. Dobbiamo ripartire con molta cautela, ricordandoci che il primo bene da salvaguardare è la salute pubblica. Dobbiamo ripartire con metodi e idee nuove e innovative. E ce la faremo, passo dopo passo».