Cantiere a due passi da Santa Croce: «Nove mesi e i lavori non sono ultimati, ora basta»

Un'area di cantiere che ostruisce l'ingresso all'Hotel Patria e, quel che è peggio, si trova a due passi dalla Basilica di Santa Croce. Da otto mesi lo slargo di fronte alla basilica - conosciuta in tutto il mondo come esempio fulgido del barocco leccese - è “ostaggio” di un cantiere, aperto per rifare il basolato su via della Sinagoga, percorribile escluvimente dalla passerella provvisoria installata fra tombini pericolanti e pezzi di tufo.

A denunciare i disagi cui sono costretti residenti e turisti nel cuore del centro storico di Lecce è stato Gabriele Caluori, titolare di un Bed&Breakfast nel quartiere.