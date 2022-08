Basilica di Santa Maria di Collemaggio, la gradinata antistante la Porta Santa porta la firma di una ditta di Bari, la Rossi Restauri srl.

I lavori

Terminati e riconsegnati al Comune dell'Aquila i lavori della gradinata situata nel sito antistante la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio che il 28 agosto prossimo sarà aperta per la prima volta nella storia della Perdonanza celestiniana da Papa Francesco. A presenziare la riconsegna, questa mattina, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele e il vescovo ausiliare, monsignor Antonio D'Angelo, nel corso di una cerimonia inaugurale dell'opera, finanziata con un milione di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016/17 ottenute dall'Amministrazione.

Circa 500 le sedute realizzate al termine degli interventi condotti attraverso il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiali, come legno e pietra, in grado di armonizzarli con il contesto architettonico e ambientale esistente. A settembre, inoltre, sarà completata la pavimentazione con sampietrini e porfido che verranno posizionati sull'intero tratto di Viale Escrivà, in sostituzione dell'asfalto provvisorio esistente. A realizzare i lavori la impresa Rossi Restauri srl di Bari.