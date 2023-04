Salento, trasportavano chili di cocaina: identificato e arrestato il secondo corriere

Arrestato dai carabinieri il secondo presunto “corriere” della droga, sfuggito la sera del 28 marzo scorso ai controlli degli agenti del commissariato di Nardò nella città di Copertino. In quella circostanza i poliziotti scovarono circa 12 chilogrammi di cocaina.

L’uomo, G.M. le sue iniziali, è stato intercettato dai militari a bordo di un’auto mentre percorreva la tangenziale di Lecce. Il 30enne di Copertino, fermato per un controllo, non avrebbe opposto resistenza, anzi avrebbe collaborato con i militari chiarendo chi fosse e la sua volontà a costituirsi dopo la fuga dei giorni scorsi.

L'episodio di martedì scorso

Per gli inquirenti, G.M., sarebbe quindi il complice di M.T., il 57enne, arrestato martedì scorso dopo il rocambolesco inseguimento, prima in auto per le vie della città e poi a piedi nelle campagne della periferia. Il 30enne, col favore del buio, era invece riuscito a sfuggire. Ma l’identità dell’uomo non era sfuggito alle forze dell’Ordine, che da giorni lo cercavano. Intercettato ed espletate le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, il 30enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce.