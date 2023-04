Dieci chili di droga confezionata in panetti nascosta nel furgone: due arresti

Dieci chili di droga confezionata in panetti e nascosta sotto il sedile di un furgone: due giovani uno di 29 e l'altro di 30 anni, sono stati arrestati a Bari dai carabinieri che stavano effettuando dei controlli nel quartiere Carbonara. I due, uno originario di Brindisi e l'altro albanese, sono stati sorpresi dai militari con 10 confezioni di droga del peso di 100 grammi ciascuno.

I panetti di hashisc erano contenuti in una busta di plastica sistemata sotto uno dei sedili del furgone. I due, condotti in caserma dopo i controlli, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell'arresto da parte del gip, per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.