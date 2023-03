Presi con la valigia piena di droga, due arresti della Polizia

Nascondevano 27 chili di droga in una valigia. E uno di loro a casa aveva anche una pistola. Sono due i tarantini bloccati dalla Polizia a Taranto nel corso di un'operazione antidroga che è sfociata negli arresti dei sospettati e nel sequestro dell'ingente quantitativo di stupefacente, custodito in un trolley da viaggio, e di una pistola con relative munizioni. Dopo l'intervento nel rione Tamburi i due tarantini sono stati condotti nel carcere di Taranto in attesa della convalida dell'arresto.

L'operazione

Gli agenti della sezione "Falchi" della squadra Mobile hanno adocchiato i due uomini durante un controllo nella frazione di Lido Azzurro, alla periferia della città. I poliziotti dell'antidroga hanno notato un uomo che, a bordo di un’autovettura, dialogava con un giovane in sella ad uno scooter. I due sono stati fermati e perquisiti senza alcuna conseguenza. Ad insospettire gli investigatori la circostanza che uno dei due fu arrestato nel 2013 nel corso dell’operazione “Duomo” con l'accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per questo hanno deciso di pedinare i due uomini sino al rione Tamburi, dove la coppia è entrata in un cortile per uscirne poco dopo.

L'intervento

Il giovane a bordo dell’auto si è accorto di essere seguito dai poliziotti e ha tentato la fuga con una brusca manovra ma è stato raggiunto. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dove è stata rinvenuta, nel soggiorno, una pistola calibro 9 corto, con funzionamento semiautomatico, completa di caricatore monofilare con matricola cancellata, una cartuccia calbro 9 corto e 4 cartucce calibro 380 auto. Contemporaneamente, l’altra pattuglia del Falchi ha perquisito il secondo uomo che è stato trovato in possesso di un trolley da viaggio. All’interno della valigia, gli investigatori hanno rivenuto un ingente quantitativo di hashish, suddiviso in 56 blocchi per un peso complessivo di circa 27 chilogrammi.I due sono stati arrestati e condotti in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed uno dei due anche per detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione.