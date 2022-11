Salento, slot machine scassinate nel bar in piazza: i ladri scappano con i soldi

Ladri in azione nel bar in piazza. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Presicce-Acquarica, in piazza del Popolo, a Presicce in provincia di Lecce.

I malviventi hanno preso di mira il “Vecchio Caffè”: dopo aver forzato la porta di ingresso, si sono diretti verso le slot machine, le hanno scassinate e hanno portato via il denaro custodito nelle cassette di sicurezza. Poi hanno svuotato il registratore di cassa, che però conteneva solo pochi spiccioli.

La scoperta

Ad accorgersi dell'accaduto, ieri mattina, sono stati i titolari del locale, che non hanno potuto fare altro che chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione cittadina, diretti dal comandante Tommaso Maggio e dipendenti dalla compagnia di Tricase. Potrebbero essere d'aiuto alle indagini le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, installate in più punti lungo tutto il centro storico.