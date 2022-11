Barletta, rapina a un portavalori in centro. In fiamme un'auto per coprire la fuga

È ancora da quantificare il bottino della rapina messa a segno questa mattina ai danni di un furgone portavalori fermo davanti all’ufficio postale di via Canne a Barletta, nel nord Barese. Ma si potrebbe trattare di una cifra che sfiora i 100mila euro.

I banditi hanno preso d'assalto un blindato fermo dinanzi l'ufficio postale di via Canne, all'angolo con via Regina Margherita, in pienissimo centro. Per guadagnarsi la fuga il gruppo ha messo di traverso e incendiato un furgoncino, un Fiat Doblò: le fiamme hanno fatto levare una enorme colonna di fumo nero, che ha creato paura nel quartiere.

A mettere in sicurezza la zona e a domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco. Indagini sono in corso da parte della polizia di Stato​ e carabinieri​ che sta​nno​ effettuando i rilievi del caso.