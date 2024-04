Salento, incendio nella pasticceria: quadro elettrico in fiamme

Un incendio distrugge l'interno di una pasticceria a Ruffano, nel Salento. Il rogo, ai danni della Dolceria Musio di piazza Castello, è scoppiato nel pomeriggio di oggi a causa di un cortocircuito. Sembra che tutto sia partito dal quadro elettrico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i tre locali del negozio. Il luogo dell'incendio è stato raggiunto anche dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale. I danni sono ingenti: il fumo ha completamente annerito i muri e il fuoco ha divorato alcune attrezzature e gli arredi. Fortunatamente non si sono registrati danni strutturali. All'interno non c'era nessuno: il locale era chiuso per il giorno di riposo settimanale.