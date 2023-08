Salento, esce per un giro in campagna e scompare: anziano ritrovato morto

Anziano ritrovato morto alla periferia di Taviano, nel Salento. L'amara scoperta è stata fatta ieri mattina dal figlio, in contrada "Lazzaretto", dopo aver perso le tracce del padre 88enne, Cosimo Portaccio, uscito da casa sabato mattina in motorino senza farne ritorno. Un malore improvviso la probabile causa del decesso dell'uomo.

La ricostruzione dell'accaduto

Secondo una prima ricostruzione il pensionato era uscito di buon mattino per fare un giro in campagna e raccogliere dei fichi. Poi il nulla. I figli preoccupati dall'assenza del genitore hanno allertato le forze dell'ordine per avviare le ricerche. Operazioni seguite anche dal sindaco di Taviano, Giuseppe Tanisi.

A distanza di 24 ore però l'amara scoperta. Il figlio ed un contadino hanno rinvenuto in contrada "Lazzaretto" il motorino e poi a poca distanza, tra le sterpaglie, il corpo dell'anziano senza vita. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I funerali dell'88enne si svolgeranno domani a Taviano.