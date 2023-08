Malore mentre era in vacanza nel Salento: morto manager della sanità calabrese

Era in vacanza nel Salento ed è morto per un malore il professor Giuseppe Profiti, calabrese, 62 anni, colpito da un malore mentre passeggiava a Tricase Porto, in zona "Mamma li turchi", dove veniva in vacanza già da qualche anno.

Chi era

Profiti aveva 62 anni ed era il commissario straordinario di azienda zero, l'ente di governance della sanità della regione Calabria, dal 2022. Era molto legato al Salento. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del'ospedale in atetsa delle decisioni dei parenti.