Squadra giovanile pugliese intossicata in Calabria: i ragazzi erano a Catanzaro per un torneo

Doveva essere solo un torneo di calcio giovanile, una bella esperienza, da raccontare. E invece gli atleti dell'Asd Orlandini, la società calcistica di Mesagne che fa riferimento a Gigi Orlandini (ex calciatore di Inter e Milan, oltre che del Brindisi e ormai in pianta stabile in Puglia, attualmente collaboratore del Monza), hanno vissuto un incubo. Avrebbero dovuto giocare un torneo di Natale (sempre più diffusi nel calcio giovanile) a Catanzaro, ma la vigilia è stata un'esperienza da ricordare per altri motivi: in un hotel del capoluogo calabrese tutti i ragazzi sono rimasti intossicati. Si tratta di giovani che hanno tra i 13 e i 16 anni e che erano a Catanzaro con i propri tecnici e accompagnatori. Alcuni di loro sono stati anche al Pronto soccorso, nella notte tra venerdì e sabato.

E' iniziato tutto con il vomito, poi la scoperta: anche gli altri ospiti del resort catanzarese, tra cui diversi ragazzi di altre scuole calcio in Calabria per lo stesso torneo, stavano male.

Non si gioca

Probabilmente un'intossicazione alimentare, dovuta a qualcosa che i giovani hanno mangiato nella cena di venerdì.

L'annuncio del fatto che il torneo non si sarebbe tenuto è arrivato ieri, proprio tramite la pagina Facebook della società di Gigi Orlandini. Subito il club giovanile si è mosso per chiedere alle istituzioni sanitarie del posto di poter rientrare a Mesagne, per far sì che i ragazzi - evidentemente anche spaventati e provati - potessero ricongiungersi con le proprie famiglie. Non è neppure escluso che ci possano essere delle conseguenze legali. La Asd guidata da Orlandini, con la collaborazione preziosa di Mimmo Ligorio (già direttore sportivo di realtà importanti come Francavilla e Grottaglie), potrebbe decidere di dare adito ad azioni nei confronti del resort. Resta, intanto, l'amarezza dei ragazzi, che avrebbero dovuto vivere un'esperienza da ricordare e invece di questo soggiorno ricorderanno solo l'intossicazione.