Ragazzina di 12 anni scomparsa: l'allarme della famiglia, ricerche a tappeto

Una ragazzina di 12 anni è scomparsa nella giornata di ieri da Bari. In particolare, secondo quanto emerso, erano le 10 del mattino quando, la madre, dopo essere entrata in un negozio di fotografia in viale Unità d’Italia, ha perso le tracce della figlia. La ragazzina era rimasta all'esterno.

La denuncia della scomparsa

La piccola Gabriela Emanuela vive a Carovigno con la sua famiglia. I genitori hanno lanciato l’allarme condiviso poi dall’associazione "Penelope Puglia" sui social. La denuncia della scomparsa è stata presentata alle forze dell'ordine.