Vaccini, in Puglia somministrato il 90% delle dosi consegnate. Su il numero dei vaccinati tra 12 e 19 anni

Vaccini, in Puglia è stato somministrato il 90% delle dosi consegnate in regione. Mentre sale il numero dei vaccinati tra i 12 e 19 anni in quasi tutte le province pugliesi.

Il 90% delle dosi inoculate

Sono 5.333.884 le dosi di vaccino anti covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17), il 90.7% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza (5.879.605). La Puglia risale al sesto posto nella classifica nazionale delle Regioni italiane più virtuose nel rapporto tra le dosi ricevute e quelle utilizzate. In Puglia sono in giacenza, quindi, circa 546mila vaccini.

La campagna di vaccinazione nelle province pugliesi

Cresce di un altro punto percentuale in 24 ore la copertura vaccinale tra i giovani della provincia di Bari nella fascia d'età 12-19 anni, passando dal 70 al 71% con la prima dose e dal 37 al 38% con ciclo completo. Numeri ancora più alti nella città di Bari, dove quasi tre ragazzi su quattro (74%) hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e il 42% ha ultimato il percorso di immunizzazione. Lo comunica l'Asl Bari. Ieri sono state oltre 5.700 le vaccinazioni eseguite nei centri vaccinali, tra queste circa 1.900 hanno interessato giovani studenti e studentesse tra 12 e 19 anni. Sale così a 21.388, delle quali 11.743 prime dosi, il computo delle vaccinazioni registrate dal 16 agosto scorso in questa fascia.

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi. Stasera nuovo appuntamento a Mesagne, dalle 19 alle 23, con l'ambulatorio mobile del Dipartimento di Prevenzione della Asl, allestito su un'autoemoteca messa a disposizione dal Centro trasfusionale del Perrino. Tra le iniziative messe in campo anche l'accesso libero agli hub: tutti i cittadini, e in particolare i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, possono presentarsi senza prenotazione nei centri aperti.

Sono più di 900 gli studenti che venerdì 27 agosto hanno partecipato alla prima giornata, organizzata da Asl Bat, dedicata esclusivamente alla vaccinazione a sportello giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

Nella Asl Foggia sono 16.998 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 32%) su 29.480 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 54,7%).

Prosegue la campagna di vaccinazione in provincia di Lecce: 5522 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, di cui 255 nelle scuole a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni.