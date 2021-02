TG Kennedy: confronto sulla dad ed il lockdown fra studenti, professori e genitori

Il lockdown in tutte le sue sfaccettature raccontato in un servizio giornalistico con protagonisti gli studenti che l’anno scorso anno frequentavano la seconda B della scuola Media Kennedy di Brindisi. E con loro anche due professori ed altrettanti genitori. “Tg Kennedy”, il filmato di poco più di mezz’ora e la cui prima parte è incentrata su un tema più che mai attuale: la didattica a distanza. Spazio anche a tutti gli altri aspetti della vita in quei due mesi in cui bisognava stare necessariamente a casa: gastronomia, estetica, sport, disegno ed arte, videogiochi.

L’idea è nata dall’esigenza di fare interagire i ragazzi e le ragazze con un lavoro di gruppo, in un momento particolarmente delicato per le loro relazioni sociali. L’idea progettata e messa in atto dalla docente di sostegno Anna Maria Sabino Pasquale, con incontri tenutisi di pomeriggio e nei fine settimana.

Per i ragazzi è stata l’occasione per imparare le regole base di un servizio giornalistico televisivo, ma anche di mettere in atto le conoscenze delle lingue Inglese e Spagnolo, per simularsi inviati e fare interviste nei due Paesi fra i più colpiti dalla prima ondata del coronavirus.

Venti gli studenti coinvolti. In studio Alberto De Giuseppe per presentare i servizi. A Giada Robassa il compito di fare le domande. Opinionisti Daniel Piazzolla ed Emily Mariotti, con i genitori Lia Connola ed Alessandro Cavallo ed i docenti Ilaria Carlucci (Matematica e Scienze) e Nicola Putignano (Tecnologia). Tema centrale, la dad. Il punto di vista di chi ha dovuto adattarsi da un giorno all’altro a questo nuovo strumento. Secondo Daniel non c’erano alternative alla luce dell’aumento esponenziale dei contagi, ma sono aumentate le difficoltà nell’apprendere le materie più complesse per il mancato contatto diretto con il docente. Per Emily la dad ha il vantaggio di consentire comunque di fare lezione. Il genitore Alessandro Cavallo coglie gli aspetti positivi: un nuovo strumento di apprendimento e di comunicazione da impiegare anche nel futuro quando sarà cessato l’allarme covid. Per Lia Connola l’aspetto positivo della dad è l’avere consentito di svolgere comunque l’attività didattica, quella negativa nella mancanza di relazioni sociali fra i ragazzi e fra i ragazzi ed i professori.

Come avviene nei migliori dibattiti televisivi, anche nel “Tg Kennedy” si sono registrate divergenze di opinioni: contraria alla dad la professoressa Carlucci, favorevole il professore Putignano.

Seguono i servizi degli inviati: in Spagna Laura Marinazzo intervista Ginevra Taliento, in Inghilterra Francesco Mele dà la parola ad Andrea Cesario. Ed ancora: il meteo, il meteo negli ambienti della casa di Lorenzo Cavallo. Con gavettone finale in bagno. Noemi Tamburrano presenta i servizi su come si è ingegnati nel tempo libero durante il lockdown: Giada che crea uno scrab, Kassandra Romano con le acconciature della madre. La gastronomia, con le ricette: le cotolette di Claudia Tedesco, le polpette di tonno di Emily. Infine la tecnica di disegno mostrata da Giorgia Natali, Daniel Piazzolla, Lara Rizzo e Ginevra Arigliano ed i videogiochi con alla consolle Alessandro Di Lauro, Simone Pinto, Gabriel Matera, Ettore Panessa e Flavio Esposito.

Una testimonianza di come ragazzi di 12 anni hanno trascorso uno dei periodi più difficili vissuti dall’Italia nel dopoguerra. Per questo il dirigente scolastico Fausto Melissano non ha voluto tenere chiusa in un cassetto questa testimonianza.