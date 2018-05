Bimba di 12 anni precipita dal quarto piano della sua casa e muore sul colpo: la piccola si sarebbe suicidata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc a. Unaè morta dopo esseredaldella sua abitazione. Sul posto dove è avvenuta la tragedia è intervenuta un'ambulanza del 118 ma la minore è deceduta sul colpo.La vittima si sarebbe. Alla base del gesto compiuto dalla ragazzina ci sarebbe, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali, la reazione improvvisa e imprevedibile, tenuto conto dell'età della vittima, a possibili incomprensioni o diverbi in famiglia. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia di Stato che ha avviato le indagini.Al momento, però, la ricostruzione dei fatti è resa complicata dal fatto che i genitori della dodicenne, lui rappresentante e lei casalinga, sono prostrati e in stato di shock. Sul posto sono giunti anche il magistrato di turno della Procura e il medico legale. I genitori hanno altri due bambini più piccoli e da quanto si accertato finora né loro né la figlia avevano particolari problemi. La tragedia ha suscitato sgomento in città.