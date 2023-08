Malore e arresto cardiaco in barca: salvato un turista

Brutta avventura per un turista americano di 55 anni che ieri, nel corso di un'escursione per vedere alcune grotte dell'area di Leuca, ha accusato un malore finendo in arresto cardiaco.

I soccorsi

E' stato lo skipper di bordo a praticare il primo soccorso mentre la guardia costiera, nel frattempo allertata, ha inviato dei mezzi sul posto. La fortuna ha voluto che un gozzo privato che si trovava a poca distanza avesse due medici a bordo: i profesionissti hanno raggiunto il malcapitato e gli hanno praticato massaggio cardiaco e defibrillazione.

L'uomo si è nel frattempo ripreso e, quando è arrivato nel porto di Leuca, è stato affidato ai sanitari del 118. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Tricase, dove si trova ancora ricoverato in osservazione.